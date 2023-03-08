Malezya'dan Türkiye'ye "MİLGEM Korveti" ziyareti

Malezya Savunma Bakanı Mohamad Hasan, Malezya Donanması için MİLGEM Korvet tedariki konulu olarak Türkiye’ye bir ziyarette bulunacak.

Malezya Donanması’nın Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch II Tedarik Programı kapsamında; Malezya Savunma Bakanı Mohamad Hasan, Türkiye’yi ziyaret edecek. Edinilen bilgiye göre; Savunma Bakanı Hasan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in talimatı doğrultusunda, Türk resmi makamları ile savunma sanayii sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere Türkiye’yi ziyaret edecek.

Ziyaretin ana konusunu ise Malezya Donanması tarafından Korvet tipi savaş gemisi tedarik etmek amacıyla başlatılan Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch II Programı oluşturuyor. Program kapsamında Malezya, ilk etapta 3 ve nihai aşamada ise 8 adet korvet tedarik etmeyi amaçlıyor. Programın ilk fazı kapsamında tedarik edilecek 3 adet korvet için ayrılan bütçe ise yaklaşık 530 milyon dolar.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Malezya Savunma Bakanı Mohamad Hasan, bu hafta Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel’i de makamında ağırladı. Görüşme esnasında, Türkiye ile Malezya arasındaki savunma sanayii ilişikleri ele alındı. SavunmaSanayiST’nin kaynaklarından edindiği bilgilere göre; yapılan görüşmede, LMS Batch II Programı da ana gündem konularından birisini oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre; Malezya, LMS Batch II Programı kapsamında tedarik ‘Devletten Devlete Anlaşma (G2G)” formatında yapacak. Son olarak bu alanda G2G anlaşması, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ukrayna makamları arasında imzalanmıştı. Bu G2G anlaşması kapsamında Türkiye’den STM şirketi, Ukrayna’ya 1’den fazla MİLGEM Korveti ihraç etti. Gemilerini inşa faaliyetleri halihazırda devam ediyor. Öte yandan MİLGEM Korvetleri’nin ilk ihracat müşterisi, Milli Savunma Bakanlığı ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan G2G anlaşması sonucunda Pakistan olmuştu.

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LMS Batch II Programı kapsamında farklı yabancı firmalar da yarışıyor.

LMS Batch II Özellikleri

LMS Batch II Programı kapsamında tedarik edilecek korvetlerin; 80 ila 99 metre uzunluğa, satıhtan satha füze sistemlerine, 76mm ana batarya topuna, 30mm ikincil toplara ve hava savunma füzelerine sahip olması planlanıyor.

Halihazırda Türk Donanması envanterinde 4 adet MİLGEM ADA Sınıfı Korvet bulunuyor. Pakistan için 4, Ukrayna için ise birden fazla korvetin inşa faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tasarımı baz alınarak geliştirilen MİLGEM İSTİF Sınıfı Firkateyn’in, bu yıl Türk Donanması’na teslim edilmesi planlanıyor. İlave 3 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn için inşa faaliyetleri ise bu yıl başlayacak.

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