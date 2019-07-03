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Malezya'dan İsrail'e ayar! "Filistinlilerin yanında duracağız"

Malezya hükümeti, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Burak (Ağlama) Duvarı'na tünel açmasına sert tepki göstererek, Filistinlilere destek olacağını açıkladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:56
Malezya'dan İsrail'e ayar! "Filistinlilerin yanında duracağız"

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, bakanlığın yemek davetinde, İsrail'in pazartesi günü Doğu Kudüs'te yaptığı tünel açılışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Malezya hükümetinin İsrail'in tek taraflı aldığı bu kararı asla kabul etmediğini dile getiren Seyfeddin, "Bu eylemin Filistinlilere danışılarak yapılması gerekirdi." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin yanında duracağız"

Seyfeddin, "İsrail'in bu yaptığına göz yummuyoruz, bu hususta kararlılığımızı sürdürerek Filistinlilerin yanında duracağız." dedi. Seyfeddin, İsrail'in, bölgede barış sürecini zarara uğratan faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı.

Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışı

İsrail makamları, pazartesi günü Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışını yapmıştı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

Tünel, "Shalem" projesinin bir parçası

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud'un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamındaturistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler, "Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu" yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürürken, İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:56
  1. Malezya
  2. Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah
  3. Terör Devleti İsrail
  4. İsrail
  5. Siyonist İsrail
  6. İsrail'e kınama
  7. Filistin'e destek

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