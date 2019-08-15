0553 313 94 23

Malezya’da kaybolan Quoirin açlıktan ölmüş

Polis ekipleri, Malezya’da tatildeyken 4 Ağustos’ta kaybolan İrlanda vatandaşı Nora Quoirin’in açlıktan ve stresten öldüğünü açıkladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
Malezya’da kaybolan Quoirin açlıktan ölmüş

Polis ekipleri, Malezya’da tatildeyken 4 Ağustos’ta kaybolan İrlanda vatandaşı Nora Quoirin’in açlıktan ve stresten öldüğünü açıkladı. Ön otopsi raporuna göre kaçırılma veya cinsel saldırı izi bulunamadı.


Ailesiyle beraber tatile geldiği Malezya’nın Seremban kentinde 4 Ağustos’ta kaybolan 15 yaşındaki İrlandalı Nora Anne Quoirin’in cansız bedenine Salı günü ulaşılmıştı. Beyin hasarına bağlı öğrenme güçlüğü çeken genç kızın bedeni, ailesiyle konaklamayı planladıkları Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un yaklaşık 70 kilometre güneyindeki Seremban’daki tatil beldesinin yakınlarındaki ormanda bulunmuştu. Bulunan cesedin yarı Fransız yarı İrlandalı Quoirin’e ait olduğunun doğrulanması üzerine otopsi çalışmaları başladı. Malezya makamları, cesedi ormandaki bir akarsu kıyısında bulunan genç kızın muhtemelen uzun süreli açlık ve stres nedeniyle iç kanamadan öldüğünü açıkladı.



Kaçırılma veya cinsel saldırı izi bulunamadı


Polis dün yaptığı açıklamada Quoirin’in ön otopsi raporuna göre, bağırsak hasarı kaynaklı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiğini ve cinsel saldırıyı uğradığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Polis, ’şu an için’ kaçırıldığına işaret eden hiçbir kanıt bulunmadığını da belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık’ta Ayta Sözeri ile Açıkhava Gazinosu
    1. Ayvalık’ta Ayta Sözeri ile Açıkhava..
    2. Falcao ile yeniden masada
    3. Yataklı tedavi hizmetleri başladı
    4. Katar’daki stadyumlarda Dünya Kupası..
    5. Üçkan, Bursa’da Gaziye yapılan..
    6. Eskişehirspor ile Büyükşehir..
    7. Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
    8. Diyarbakırlı bisikletçiler doğa için..
    9. Hasankeyf’te mutlu son
    10. Tunceli’de su samuru görüntülendi
    11. Çocuklar sağlıklı beslenmenin püf..
    12. CHP'de sular durulmuyor! Parti..
    13. Sıcak hava kalp krizi riskini artırıyor
    14. Döşemealtı’nın halı tarlaları dünya..
    15. 1 milyon amatör denizci yetişecek,..
    16. Irkçılık, yok olan demokrasi ve İslam..
    17. İşsizlik rakamları belli oldu
    18. Rusya'da uçak kuş sürüsüne çarptı!..
    19. Bony doğruladı! "Türkiye'den..."
    20. Şehitkamil’de karakalem kurusuna yoğun..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!