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Dünya Malezya’da ‘Kadınların kocalarıyla ilişkiye girmemesi psikolojik tacizdir' diyen vekil gündem oldu
Dünya

Malezya’da ‘Kadınların kocalarıyla ilişkiye girmemesi psikolojik tacizdir' diyen vekil gündem oldu

Malezyalı vekil Che Mohamad Zulkifly'in, "Erkekler ev içinde fiziksel tacizden çok duygusal tacize uğrar. Mesela kadınlar kocalarına hakaret ederler ve cinsel ihtiyaçlarını reddederler. Bütün bunlar psikolojik ve duygusal istismar türleridir" şeklindeki sözleri ülkenin gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:00:00 - 2020-10-27 16:11:21
Malezya’da ‘Kadınların kocalarıyla ilişkiye girmemesi psikolojik tacizdir' diyen vekil gündem oldu

Malezya'da, iktidardaki Barisan Nasional partisinin Milletvekili Che Mohamad Zulkifly Jusoh'un sözleri son günlerde ülkesinin gündeminde geniş yankı buldu. Aile içi şiddet yasaları hakkında Malezya Parlamentosu'nda çıkan tartışmada söz alan Che Mohamad Zulkifly Jusoh, "dırdır eden" eşleri olan erkeklerin de kurban olduğunu söyledi.

Milletvekili Zulkifly, kocalarıyla cinsel ilişki kurmayı reddeden kadınların "duygusal ve psikolojik tacizden" suçlu olduğunu iddia etti.

Zulkifly, Parlamentoda yaptığı konuşmada, “Şiddet sadece fiziksel değildir. Erkeklerin fiziksel olarak kadınlardan daha güçlü olduğu doğru ise de, kadınlar da kocalarını aşırı derecede incitip, taciz edebiliyorlar. Erkekler ev içinde fiziksel tacizden çok duygusal tacize uğrar. Mesela kadınlar kocalarına hakaret ederler ve cinsel ihtiyaçlarını reddederler. Bütün bunlar psikolojik ve duygusal istismar türleridir" dedi.

Malezyalı Vekil, "Kadınlar her zaman melektirler, asla aralarından kötü niyetli, şiddette meyilli, yalancı, iftiracı olanları çıkmaz" söylemini de karşı çıktı.

58 yaşındaki siyasetçi Zulkifly, tartışmayı Malezya'nın Müslüman erkeklerin en fazla dört kadınla evlenmelerine izin veren çok eşlilik yasalarıyla da ilişkilendirerek şunları söyledi:

"Bazıları birden fazla evlenmek istiyor, ancak aynı fikirde olmayan ve dırdır etmeye başlayan eşlerinden izin almaları gerekiyor.

Malezyalı vekilin sözlerine bazı kesimlerden tepki geldi. Malezyalı kadın hakları aktivisti Marina Mahathir, milletvekilinin yorumlarıyla "hayrete düştüğünü" belirterek, “Sözde liderlerimiz arasında bu tür bir zihniyetlerin bulunması, tüm ülkemiz için korkuyorum” dedi.

Kadın Yardım Örgütü icra direktörü Sumitra Visvanathan ise, Zulkifly'nin sözlerinin "evlilik içi tecavüzü" haklı çıkardığını savundu.

Kaynak: Independent

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