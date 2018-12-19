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Malezya'da istifa depremi! Parti lideri istifa etti

İktidarı kaybeden ve muhalefet partisi konumuna gelen Birleşik Malay Ulusal Organizasyonunda istifa depremi yaşandı. Partinin lideri Ahmad Zahid Hamidi başkanlığı bıraktı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 02:27
Malezya'da istifa depremi! Parti lideri istifa etti

Malezya'da 9 Mayıs genel seçimlerinin ardından ilk defa iktidarı kaybeden muhalefet partisi Birleşik Malay Ulusal Organizasyonunun (UMNO) Başkanı eski Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi görevini bıraktı.

Basına açıklamada bulunan Zahid, "Partimizin içinde bulunduğu zorluk nedeniyle liderlik görevimi başkan vekilime emanet etme kararı aldım." dedi.

Zahid, son zamanlarda bazı parti yöneticilerinin duyduğu rahatsızlığı göz önünde bulundurarak görevini bıraktığını vurgulayarak, "UMNO'nun bütünlüğünü sağlama ve partiyi güçlendirme adına gerekli adımlar atılmalıdır." şeklinde konuştu.

Son zamanlarda partisinde yaşanan toplu istifalara değinen Zahid, milletvekilleri ve yerel meclis üyelerine "gemiyi terk etmeme" çağrısında bulundu.

Ahmad Zahid Hamidi'nin görevi bırakmasının ardından UMNO liderliğini Başkan Vekili Muhammed Hasan sürdürecek.

Eski Başbakan Necip Rezak'ın 9 Mayıs genel seçimlerindeki yenilgisi üzerine UMNO liderliğinden istifa etmesinin ardından yapılan seçimleri kazanan Zahid, UMNO'nun yeni lideri olmuştu.

Genel seçimlerden bu yana UMNO'dan 17 milletvekilinin art arda istifa etmesi üzerine bazı parti üyeleri, Zahid'e istifa çağrısında bulunmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 02:27
  1. Ahmad Zahid Hamidi
  2. Malezya
  3. Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu
  4. UMNO

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