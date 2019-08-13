Malezya’da İrlandalı genç kızı arama operasyonunda bir ceset bulundu
Malezya'da tatil yaparken kaybolan İrlandalı Nora Anne Quoirin’i arama çalışmalarında, polis başka bir genç kıza ait ceset tespit ettiğinı duyurdu.13 Ağustos 2019 Salı 15:25
Malezya'nın Seremban kentinde ailesiyle birlikte geldiği tatilde 9 gün önce kaybolan 15 yaşındaki İrlandalı Nora Anne Quoirin'i arama çalışmaları sürüyor. Yoğun süren arama çalışmaları kapsamında Malezya polisinin bir genç kızın cansız bedenine ulaştığı belirtildi.
ÖĞRENME ZORLUĞU RAHATSIZLIĞI VARDI
Yetkililer, kimlik tespitinin yapılmasının ardından resmi açıklama yapılacağını duyurdu. Malezya polisi, ormanlık bir alanda geçtiğimiz hafta Nora'nın ayak izine ulaştığını açıklamıştı. İngiltere'de yaşayan ve öğrenme güçlüğü rahatsızlığı bulunan Nora, 4 Ağustos'ta kaybolmuştu.
11 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK
İrlandalı bir şirket, genç kızın bulunması için bilgi verenlere yaklaşık 11 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.
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