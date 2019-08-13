Malezya’da İrlandalı genç kızı arama operasyonunda bir ceset bulundu Malezya'da tatil yaparken kaybolan İrlandalı Nora Anne Quoirin’i arama çalışmalarında, polis başka bir genç kıza ait ceset tespit ettiğinı duyurdu.

Malezya'nın Seremban kentinde ailesiyle birlikte geldiği tatilde 9 gün önce kaybolan 15 yaşındaki İrlandalı Nora Anne Quoirin'i arama çalışmaları sürüyor. Yoğun süren arama çalışmaları kapsamında Malezya polisinin bir genç kızın cansız bedenine ulaştığı belirtildi. ÖĞRENME ZORLUĞU RAHATSIZLIĞI VARDI Yetkililer, kimlik tespitinin yapılmasının ardından resmi açıklama yapılacağını duyurdu. Malezya polisi, ormanlık bir alanda geçtiğimiz hafta Nora'nın ayak izine ulaştığını açıklamıştı. İngiltere'de yaşayan ve öğrenme güçlüğü rahatsızlığı bulunan Nora, 4 Ağustos'ta kaybolmuştu. 11 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK İrlandalı bir şirket, genç kızın bulunması için bilgi verenlere yaklaşık 11 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.

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