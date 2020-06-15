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Aktüel

Malezya'da ibadethane ve anaokulları yeniden açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:56:31 -
Malezya'da ibadethane ve anaokulları yeniden açılıyor

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hafifletme kapsamında ülkedeki gayrimüslim ibadethane ve anaokulların yeniden açılacağını duyurdu.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, gayrimüslimlere ait ibadet merkezlerinin bugünden itibaren kademeli olarak yeniden faaliyete başlayacağını bildirdi.

İlk etapta ülke genelinde 5 bin 230 ibadethanenin açılmasına izin verildiğini belirten İsmail, "Sosyal mesafe kuralları gereği ibadethanelerin sadece üçte bir kapasitesiyle kullanılmasına izin verilecektir." dedi.

İsmail, normalleşme kapsamında okul öncesi eğitim ve çocuk bakım merkezlerinin de 1 Temmuz'dan itibaren açılacağını aktararak "Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 6 bin 216 okul öncesi eğitim merkezi, gerekli hijyen şartları sağlandıktan sonra eğitime devam edecektir." ifadesini kullandı.

10 Haziran'da kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılarak normalleşmenin başladığı Malezya'da toplam 8 bin 453 Kovid-19 vakası görülürken, 121 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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