Malezya'da hükümeti devralmak isteyen Enver İbrahim, Kral ile görüşecek

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da mevcut hükümeti başarısız bulduğunu, daha güçlü bir hükümet kurabilecek meclis çoğunluğuna sahip olduğunu açıklayan muhalefet lideri Enver İbrahim, hükümet kurma teklifini sunmak üzere 13 Ekim'de Malezya Kralı ile görüşeceğini açıkladı.



Ana muhalefet lideri Enver, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir hastanede tedavi gören Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın iyileşmesinin ardından kendisiyle görüşmeyi kabul etmesini olumlu karşılayarak "Daha önce bahsettiğim güçlü ve tatmin edici milletvekili çoğunluğunu kanıtlayan listeyi görüşmede sunacağım." dedi.



Bu süreçte Malezyalılara sükunet çağrısı yapan Enver, "Herkesin sağlığına dikkat etmesini ve salgın tedbirlerine uymasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

- Enver İbrahim'in meclis çoğunluğu iddiası



Ana muhalefet lideri Enver, 23 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, hükümet kurmak için milletvekili çoğunluğunu elde ettiğini öne sürerek "Görüştüğüm kişiler, hükümeti devralmam için bana açık desteklerini beyan etti. Şu an milletvekillerinden hatırı sayılır bir destek aldım ve bunu en kısa zamanda Kral'a sunacağım." demişti.



İktidar kanadından da bir grup milletvekilinin kendisini desteklediğini belirten Enver, kaç milletvekilinin desteğini aldığına dair net sayı vermemişti.



Malezya Kralı Sultan Abdullah, Enver'in kendisiyle görüşme talebini doğrulamış fakat sağlık sorunları nedeniyle görüşmeyi ertelediğini açıklamıştı.

Malezya'da hükümet kurabilmek için parlamentodaki 222 milletvekilinden en az 112'sinin desteği gerekiyor.



Başbakan Muhyiddin Yasin'in liderliğindeki iktidar koalisyonunun halihazırda 113 milletvekili desteği bulunurken Enver'in, hükümet kurabilmesi için iktidara bağlı milletvekillerinden destek alması gerekiyor.



- Malezya Kralı'nın 3 tercihi var



Anayasaya göre Enver İbrahim ile görüşmesinin ardından Malezya Kralı'nın önünde üç seçenek bulunuyor.



Enver'in hükümet kuracak çoğunluğa sahip olduğuna kanaat getirmesi durumunda Kral, mevcut hükümeti düşürüp Enver'i yeni başbakan atayabilir.



Bunun yanı sıra Malezya Kralı, meclisi feshetme veya erken seçim ilan etme tercihlerini de elinde bulunduruyor.