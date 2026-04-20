  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan ABD’ye bir tehdit daha Bu defa daha çok düşüreceğiz Pakistan’da "Yollar kapatıldı, oteller boşaltıldı" Teyakkuza geçtiler CHP nükleer karşıtlığıyla karanlık devrin kapısını aralıyor! 'Yeni teknoloji gelir' diye milli enerji hamlesine takoz koymaya kalktılar ‘Yer bile bakıyorlar’! Özgür ve ekibinden yeni parti hamlesi Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben! ABD'nin "öncü heyeti" Pakistan'da! Milli Eğitim Bakanlığında kritik "güvenlik" toplantısı Trump: İran ile barış anlaşması imzalayacağız! Bunu da kabul etmezlerse artık iyi adam yok! İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili? Tahran'dan Washington'a nükleer rest! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert cevap
Dünya

Malezya'da facia: 1000 ev yanarak kül oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Malezya’nın Sabah eyaletinde bulunan ve "su köyü" olarak adlandırılan kıyı yerleşiminde çıkan dev yangın, bölgeyi adeta haritadan sildi. Pazar sabahı erken saatlerde başlayan alevler, yaklaşık 1000 evi küle çevirirken 9 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı.

Yangın, Sandakan bölgesinde yoksul toplulukların yaşadığı, su üzerine kazıklarla inşa edilmiş ahşap evlerin bulunduğu alanda meydana geldi. Yaklaşık 10 dönümlük bir araziye yayılan yangın sonrası Sandakan Emniyet Müdürü George Abd RAKMAN, durumun "çok büyük ve yürek parçalayıcı" olduğunu ifade etti.

Müdahaleyi şiddetli rüzgar ve dar yollar zorlaştırdı

Sabah İtfaiye ve Kurtarma ekipleri, alevlere müdahale ederken büyük zorluklar yaşadı. Yangının yayılma hızını artıran etkenler şunlar oldu:

  • Coğrafi Yapı: Evlerin su üzerinde ve birbirine çok bitişik olması.
  • Altyapı Sorunları: Sokakların itfaiye araçları için çok dar olması.
  • Hava Koşulları: Şiddetli rüzgarın alevleri kısa sürede tüm yerleşime yayması.
  • Deniz Seviyesi: Deniz seviyesinin düşük olması nedeniyle su tedarikinde yaşanan aksaklıklar.

Can kaybı yok, yardım seferberliği başladı

Yetkililerden alınan bilgilere göre, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Başbakan Enver İBRAHİM, hükümetin mağdur olan 9 bin kişi için acil yardım ve geçici barınma sağlamak adına gerekli çalışmaları başlattığını duyurdu. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, evlerini kaybeden aileler güvenli alanlara sevk edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23