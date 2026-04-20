Malezya’da facia: 1000 ev yanarak kül oldu

Yangın, Sandakan bölgesinde yoksul toplulukların yaşadığı, su üzerine kazıklarla inşa edilmiş ahşap evlerin bulunduğu alanda meydana geldi. Yaklaşık 10 dönümlük bir araziye yayılan yangın sonrası Sandakan Emniyet Müdürü George Abd RAKMAN, durumun "çok büyük ve yürek parçalayıcı" olduğunu ifade etti.

Müdahaleyi şiddetli rüzgar ve dar yollar zorlaştırdı

Sabah İtfaiye ve Kurtarma ekipleri, alevlere müdahale ederken büyük zorluklar yaşadı. Yangının yayılma hızını artıran etkenler şunlar oldu:

Coğrafi Yapı: Evlerin su üzerinde ve birbirine çok bitişik olması.

Altyapı Sorunları: Sokakların itfaiye araçları için çok dar olması.

Hava Koşulları: Şiddetli rüzgarın alevleri kısa sürede tüm yerleşime yayması.

Deniz Seviyesi: Deniz seviyesinin düşük olması nedeniyle su tedarikinde yaşanan aksaklıklar.

Can kaybı yok, yardım seferberliği başladı

Yetkililerden alınan bilgilere göre, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Başbakan Enver İBRAHİM, hükümetin mağdur olan 9 bin kişi için acil yardım ve geçici barınma sağlamak adına gerekli çalışmaları başlattığını duyurdu. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, evlerini kaybeden aileler güvenli alanlara sevk edildi.