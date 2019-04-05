Malezya'da bisiklet heyecanı İki milyon dolar ödülün dağıtılacağı Langkawi Bisiklet Turu yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Asya kıtasının en önemli bisiklet turlarından olan Malezya'daki Langkawi Bisiklet Turu yarın başlayacak. Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Asya'nın en büyük bisiklet turu olarak gösterilen organizasyon yarın 24. kez start alacak. Toplam 2 milyon dolar ödülün dağıtılacağı tur 13 Nisan'da sona erecek. Turda 22 takımdan 132 sporcu 8 etapta pedal çevirecek.

Başkent Kuala Lumpur'dan başlayacak Langkawi Bisiklet Turu'nda, 176,9 kilometrelik ilk etap Tampin kentinde sona erecek. - Etaplar Organizasyondaki etaplar ve uzunlukları şöyle: 1. etap: Kuala Lumpur-Tampin: 176,9 km 2. etap: Senawang-Melaka: 200.6 km 3. etap: Muar-Putrajaya: 192.9 km 4. etap: Shah Alam-Genting Highlands: 115.4 km 5. etap: Tanjung Malim-Taiping: 200.1 km 6. etap: Bagan-Alor Setar: 127.0 km 7. etap: Pantai Cenang-Pantai Cenang, Langkawi: 106.8 km 8. etap: Dataran Lang-Kuah, Langkawi Loop: 103.8 km

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.