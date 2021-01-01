  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malezya'da araba feribottan düştü: 9 ölü
Aktüel

Malezya'da araba feribottan düştü: 9 ölü

Yeniakit Publisher
2021-01-01 18:05:05 -
Malezya'da araba feribottan düştü: 9 ölü

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın Sarawak eyaletinde, arazi aracının feribottan denize düşmesi sonucu 9 kişi boğuldu.

Sarawak İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatının açıklamasına göre, eyalete bağlı Sibu kentinden Kuching'e gitmek için feribotu kullanan ailenin içinde bulunduğu arazi aracı, yaklaşık 60 kilometre uzaklaştıktan sonra denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye giden kurtarma ekiplerinin, araçtaki 9 kişinin cesedine ulaştığı bildirildi.

Ölenlerin arasında 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu açıklandı.

Kaza hakkında incelemelerin sürdüğünü bildiren yetkililer, feribotun giriş kapısının açılması sonucu aracın denize düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mavi Vatan'da düşmana göz açtırmayacak... Üretimine başlandı
Teknoloji

Mavi Vatan'da düşmana göz açtırmayacak... Üretimine başlandı

Savunma sanayiinde yerlilik oranını her geçen gün artıran Türkiye, deniz kuvvetlerinde de aynı atılımları gerçekleştiriyor. Antalya Serbest ..
Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yeni hat açıldı
Dünya

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yeni hat açıldı

2020 yılının ilk günlerinde Rus doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nda gaz ..
Ahmet Hakan'dan olay çıkış: Bülent Arınç, 2020’nin en...
Gündem

Ahmet Hakan'dan olay çıkış: Bülent Arınç, 2020’nin en...

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrısı sonrası gelen tepkil..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay