2005 sonrası doğanlara sigara satışını yasaklamaya hazırlanıyorlar

Malezya Sağlık Bakanı Hayri Cemaleddin, yaptığı açıklamada, bölgesindeki bazı ülkeler gibi Malezya'nın da bu yıl bütün bir nesli sigaradan kurtaracak bir yasa çıkarmayı planladığını belirtti.

Cemaleddin, yasaya göre 2005'ten sonra doğan kişilere herhangi bir tütün ürününün satışının yasaklanabileceğini ifade etti.

Cemaleddin, "Sigaranın neden olduğu hastalıklar, Malezya'da önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etti. Her yıl yaklaşık 27,2 bin kişi tütün kullanımının etkilerinden hayatını kaybederken, ülkede 2021 yılında toplamda yaklaşık 31 bin ölüm kaydedildi." bilgisini paylaştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre yeni yasa, tütün ürünlerinin satın alınmasıyla ilgili yaş kısıtlamalarında kademeli bir artış içeriyor. (İLKHA)