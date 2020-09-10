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Aktüel Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:57:48 -
Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA LUMPUR/CAKARTA/TOKYO - Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 45 artış göstererek toplam 9 bin 628'e yükseldi.

Ülkede bugün 24 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 9 bin 167, aktif vakalar ise 333 oldu.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 128 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da, son 24 saatte Kovid-19'dan yaşamını yitiren olmadı.

Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, bugünkü vakaların 40'ının Sabah eyaletinde görüldüğünü açıkladı.

Vakaların 44'ünün ülke içinde virüs kaptığını belirten Hişam, diğer bir vakanın ise yurt dışından Malezya'ya geldiğini belirtti.

- Endonezya’da rekor vaka artışı

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 861 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük artış seviyesine ulaştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 207 bin 203’e ulaşırken, ölenlerin sayısı 120 artarak 8 bin 456’ya, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 310 artarak 147 bin 510’a yükseldi.

Vaka sayıları, başkent Cakarta’da 50 bin 671’e, Doğu Cava’da 37 bin 93’e, Bali'de 6 bin 834’e ve Açe’de 2 bin 258’e çıktı.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, Cakarta’da yeniden uygulanacak kapsamlı Kovid-19 kısıtlamalarına ilişkin zaruri hizmet dışındaki iş yerlerinin yüzde 50 kapasite ile çalışmaya devam edebileceğini açıkladı.

- Japonya'da vaka sayısı 75 bine yaklaştı

Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 692 artarak 74 bin 738’e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 4 artışla 1429’a yükseldi.

Son bir günde yeni 276 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 22 bin 444’e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 9 bin 324’e, Kanagawa’da 5 bin 740’a, Fukuoka’da 4 bin 893’e, Aiçi’de 4 bin 799’a, Saitama’da 4 bin 199’a, Çiba’da 3 bin 295’e, Hyogo’da 2 bin 421’e, Hokkaido’da 1860’a, Kyoto’da 1607’ye, İşikawa’da 722’ye çıktı.


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