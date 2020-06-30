Malezya açıklarında okyanusta can pazarı! Ölüler var
Asya ülkesi Malezya'nın Kelantan eyaleti açıklarında içerisinde 20 kişi bulunan balıkçı teknesinin fırtına yüzünden alabora olması nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin de kaybolduğu açıklandı.
Malezya'nın Kelantan eyaleti açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kelantan Emniyet Müdür Yardımcısı Abdullah Muhammed Piah, Bachok sahilinden açılan ve içinde 20 kişinin olduğu teknenin fırtınada alabora olduğunu açıkladı.
Teknedeki 12 kişinin sağ kurtarıldığını kaydeden Abdullah, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Sağ kurtarılanların kaza sırasında yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.