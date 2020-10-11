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Aktüel Malezya, 2016-2019'da kara sularına giren 60 Çinliyi gözaltına aldı
Aktüel

Malezya, 2016-2019'da kara sularına giren 60 Çinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:17:33 -
Malezya, 2016-2019'da kara sularına giren 60 Çinliyi gözaltına aldı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya güvenlik güçleri, 2016'dan 2019'a kadar Güney Çin Denizi'nde kara sularına giren 60 Çin vatandaşını gözaltına aldıklarını duyurdu.

Malezya Deniz Güvenlik Biriminden (APMM) yapılan yazılı açıklamada, 2016 ila 2019'da Çin'e ait gemilerin Malezya kara sularında 89 kez sınır ihlali yaptığı belirtilerek, "Bu zaman diliminde 60 Çin vatandaşı gözaltına alınmış ve 6 Çin bandralı gemiye el konulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Gemilere yönelik operasyonun Malezya'nın güney kıyılarında gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, el konulan gemilerin balıkçı gemisi olduğu vurgulandı.

Malezya hükümeti geçen ay Birleşmiş Miletlere yolladığı bildiride, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarına karşı çıkmıştı.

Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, bildiride, Malezya'nın, Güney Çin Denizi kıyılarından 200 deniz mili ötesine kadar olan kıta sahanlığında hakları olduğunu ifade etmişti.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin de 26 Haziran'daki ASEAN Zirvesi'nde Güney Çin Denizi sorununu gündeme getirerek, "Malezya, Güney Çin Denizi'nin ticaret ve barış denizi olması gerektiği fikrini savunmayı sürdürmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

- "Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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