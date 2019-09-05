0553 313 94 23

Malazgirtli çiftçiler, kooperatif ve banka borçlarının ertelenmesini istedi

Muş’un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi talebinde bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:31
Malazgirtli çiftçiler, kooperatif ve banka borçlarının ertelenmesini istedi

Muş’un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi talebinde bulundu.



Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin mazot parasını bile çıkarmakta güçlük çektiğini belirterek, yaşanan mağduriyet nedeniyle yetkililerin olumlu bir adım atmasını beklediklerini vurguladı. Malazgirt’te hasat aylarında dengesiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle tarladaki ürünlerin olumsuz etkilendiğini ifade eden Başkan Kılıç, “2019 yılı Malazgirt çiftçisi için kabus bir yıl oldu. Bazı yerlerde arpa ve buğday biçerdövere bile gelmemiştir. Tarlaya attığımız tohum kadar bir verim alamadık. Mazot parası hariç, ilaçlama, gübre ve hasat masrafları karşılanmadı. Şeker pancarı üretimi yapan çiftçilerimiz ise yağışların yetersiz olması nedeniyle, tarlalarını sulamak için pancar motorları ile sulama yapıyorlar. Bu da pancar üreticilerimize ek bir maliyet oluyor. Bu anlamda yetkililerden çiftçilerimizin tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi istiyoruz” dedi.



Malazgirtli çiftçilerden Emin Demir ise, “Hem devlet bankasına hem de özel bankalara borçlarımız var. En büyük sıkıntımız tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan borçlarımız. Bu borçların vadeleri gelmiştir. Bir an önce borç erteleme dilekçelerinin ve raporlarının sonuçlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyetten tanıtım filmleri
    1. Emniyetten tanıtım filmleri
    2. Ordu’da uyuşturucu operasyonları..
    3. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi..
    4. Kavuncu’dan esnaf turu
    5. Tosya’da trafik komisyonu toplantısı..
    6. Savcı Sayan'dan bomba paylaşım: Bundan..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    9. BM Libya Temsilcisi'nden "krizin..
    10. Avrupa şampiyonundan Başkan Köse’ye..
    11. Özçelik’ten Avrupa şampiyonu Güneri’ye..
    12. Malazgirtli çiftçiler, kooperatif ve..
    13. Feyzioğlu’ndan Atatürk Üniversitesi’ne..
    14. Şanlıurfa'da İYİ Parti'den istifa
    15. Borsa günü yükselişle tamamladı
    16. Milletvekili Kavuncu, muhtarlarla..
    17. Bursa Büyükşehir Belediyespor'da..
    18. Asırlar sonra Kayı Boyu’nun göç yolunu..
    19. Lübnan'dan çağrı: Türkiye'den bir..
    20. Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile..
    21. Kuyucak’ın düşman işgalinden..
    22. ERDEMİR’in yeni yatırımlarının ÇED..
    23. Erciş’te jandarmadan ‘Güven Masası’..
    24. "Ne gerek vardı bunlara diyen..
    25. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye..
    26. Piyasalarda gün sonu
    27. Arap Birliğinden "sığınmacılara..
    28. Yozgat’ta av köpekleri ile kilosu 3..
    29. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    30. 1. Uluslararası Kel Aliço Serbest..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'