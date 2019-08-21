Malazgirt'in yıl dönümünde yelken yarışları
- Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde yapılacak yarışlar yarın başlayacak21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
ANKARA (AA) - Anadolu’nun Fethi Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ahlat Yelken Yarışları, yarın Van Gölü'nde başlayacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in ilçesi Ahlat’ta düzenlenecek organizasyonda yarın yarış kurulu, antrenör ve yönetici toplantısı yapılacak.
Organizasyonda yarışmacılar 25 Ağustos Pazar gününe kadar "optimist", "laser 4.7" ve "laser radial" sınıflarında mücadele edecek.
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