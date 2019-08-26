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Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Tarih kitaplarında ‘Anadolu kapılarını Türklere açan hadise’ olarak tanımlanan Malazgirt Zaferi, toprak kazanma gayretiyle girişilmiş bir savaştan ibaret değildir"- "Bu zafer, İslam dünyasını yok etmeyi amaçlayan bir saldırıya karşı cesaretle ve vazife duygusuyla hareket eden Sultan Alparslan'ın ve yiğit ordusunun tesiri yüzyıllarca hissedilmiş bir kahramanlık abidesidir

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:10
Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tarih kitaplarında ‘Anadolu kapılarını Türklere açan hadise’ olarak tanımlanan Malazgirt Zaferi, toprak kazanma gayretiyle girişilmiş bir savaştan ibaret değildir." ifadesini kullandı.

Şentop, yayımladığı mesajda, bugün İslam ve dünya tarihinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olan Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

26 Ağustos 1071’de gerçekleşen ve sonraki asırları kalıcı bir biçimde belirleyen tarihi zaferin, Türk milleti ve hususen Türk gençliği için bir iftihar vesilesi olduğu kadar, geleceğe yön veren destansı bir hadise olduğunun altını çizen Şentop, "Tarih kitaplarında ‘Anadolu kapılarını Türklere açan hadise’ olarak tanımlanan Malazgirt Zaferi, toprak kazanma gayretiyle girişilmiş bir savaştan ibaret değildir. Bu zafer, İslam dünyasını yok etmeyi amaçlayan bir saldırıya karşı cesaretle ve vazife duygusuyla hareket eden Sultan Alparslan'ın ve yiğit ordusunun tesiri yüzyıllarca hissedilmiş bir kahramanlık abidesidir." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, Milli Mücadelenin 100. yıl dönümünün idrak edildiği dönemde Malazgirt Zaferinin, her zamankinden daha büyük ve derin bir manaya sahip olduğunu anımsattı.

Malazgirt Zaferini kazandıran ruh ile Milli Mücadele'yi başarıya ulaştıran şuur ve gayretin, aynı imanın eseri olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizden bugüne kalan bu iki destanın mirası ise bu toprakların ebediyen milletimizin hür ve müstakil yurdu olarak kalacağına yönelik sarsılmaz iradedir. Bu şuur ve inançla, 948. yıl dönümünü iftiharla andığımız Malazgirt Zaferi'nden itibaren i'la-yı kelimetullah için bedenini siper, canını feda ederek şehadete yükselen bütün şehitlerimizi rahmetle, başta Sultan Alparslan olmak üzere ömrünü aziz milletimize adamış bütün önderlerimizi şükran ve minnetle anıyorum."


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:10
  1. Malazgirt Zaferi
  2. TBMM
  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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