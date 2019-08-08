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Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak

Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kültür ve spor festivali Ordu’da kutlanacak.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:35
Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak

Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kültür ve spor festivali Ordu’da kutlanacak.


Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu sene Tayfun Gürsoy Parkı’nda kutlanacak olan festival kapsamında ödüllü okçuluk yarışması ve Malazgirt Meydan Muhaberesi Zaferi’nin kutlama etkinlikleri yer alacak. Etkinlik kapsamında, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu kutlama etkinlikleri kapsamında konser verecek.


Festivalin dolu bir program dahilinde gerçekleşeceğini söyleyen Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, etkinlik kapsamında kılıç gösterisinin yapılacağını, birçok kılıç ustasının Ordu’da buluşacağını söyledi. Genç, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile 23-25 Ağustos tarihleri arasında Tayfun Gürsoy Parkı’nda Malazgirt Zaferi’nin 948’inci Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Kültür ve Spor Festivali düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında kılıç gösterileri kapsamında birçok ilden kılıç ustaları Ordu’ya gelecek, Anakara Türk Dünyası Topluluğu konseri ve uluslararası okçuluk turnuvasına Milli takımımız ve ülkemizin her köşesinden katılacak okçuların yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılacak. Dolu dolu bir programla Malazgirt Zaferi’ni anacağız. Ben tüm Orduluları Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü Kutlama etkinliklerine bekliyorum” diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:35
  1. konser
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