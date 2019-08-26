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Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü töreni başladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:49
Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü töreni başladı.


Malazgirt Tören Alanı’nda düzenlenecek tören öncesi vatandaşlar üst aramasından geçirilerek alana alınmaya başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, mehteran gösterisiyle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin üst kademesinin katılacağı tören, renkli görüntüler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:49
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