  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malavi'de ana muhalefet partisi, hükümetin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açma kararına tepki gösterdi
Aktüel

Malavi'de ana muhalefet partisi, hükümetin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açma kararına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:05:13 -
Malavi'de ana muhalefet partisi, hükümetin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açma kararına tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - Malavi'deki ana muhalefet Demokratik İlerici Partisi (DPP), hükümetin İsrail Büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'te açma kararına tepki gösterdi.

Yerel basındaki habere göre, DPP Doğu Bölgesi Başkanı Şeyh İmran Mtenje, hükümetin Kudüs kararıyla Filistin ile İsrail arasındaki düşmanlığı artırdığına dikkati çekti.

Mtenje, "Hükümet, Kudüs'te temsilcilik açılmasına yönelik kararını yeniden gözden geçirmeli." açıklamasını yaptı.

Son seçimlere kadar iktidar partisi olan DPP, hazirandaki seçimi Malavi Kongre Partisi (MCP) karşısında kaybederek ana muhalefet partisi olmuştu.

Malavi Dışişleri Bakanı Eisenhower Mkaka, Kudüs'te elçilik açılacağını duyurmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi
Eğitim

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitim için 4 Ocak 2021 tarihini işaret etti.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların konuşulacağı AB Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye ile mü..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay