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Aktüel Malavi ilk kez BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi
Aktüel

Malavi ilk kez BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:54:06 -
Malavi ilk kez BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Malavi, tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (İHK) üyeliğine seçildi.

BM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu Malavi, 2021'den itibaren 3 yıl boyunca Konsey üyesi olacak.

Malavi'nin üyeliği 190 oyun 180'inin evet oyu kullanmasıyla kabul edildi.

Malavi Dışişleri Francis Kasaila ise ülkesinin Konsey üyeliğine seçilmesinin ulusal ve küresel alanda insan haklarına duydukları saygının bir yansıması olduğunu dile getirdi.

- BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin de Konseyde "gözlemci" statüsü bulunuyor.

47 üyesi bulunan BM organı, insan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanıyor.

Konsey oturumları sırasında, karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor ancak BM İnsan Hakları Konseyinin kararları "tavsiye" niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Konseyin aldığı kararlar, ülkeler üzerinde uluslararası baskı da oluşturabiliyor.

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