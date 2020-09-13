Malatya’ya 252 milyon TL’lik arıtma tesisi

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile birlikte Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Çalık, burada yaptığı konuşmada, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) faaliyet gösteren endüstriyel işletmelerden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla, Malatya OSB sınırları içerisinde kurulan 24 bin m3/gün atıksu arıtma tesisinin 2004 yılında işletmeye alındığını anımsatarak, her geçen yıl büyüyen sanayi bölgelerine bu arıtma tesisinin yetersiz kaldığını ve yeni arıtma tesisi yapımı için uzun süredir bakanlıklar ve ilgililer nezdinde yapmış olduğu girişimlerinin sonuç verdiğini söyledi.

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız projeyi onayladı”

Çalık, “Malatya’mıza yeni 1.OSB Arıtma Tesisi kuruyoruz. Yatırım için fizibilite çalışmaları yapıldı, ÇED dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır. İnşaat, mekanik ve elektrik keşifleri incelemesi tamamlanmıştır.

Hazırlanan keşif bedelleri sonucu yeni arıtma tesisi yapımı için yaklaşık 252 Milyon TL keşif bedeli çıkmıştır. Son olarak 120 bin m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca onaylanmış olup fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma olarak dizayn edilen 80 bin m3/gün olan kısmı 24 Eylül tarihinde ihaleye çıkacaktır” dedi.

“Bu yıl temelini atacağız”

Çalık,yeni arıtma tesisinin yapılmasıyla birlikte bölgedeki çevre kirliliğininde kalıcı bir şekilde önüne geçileceğini belirterek, “Arıtma tesisi kapasite sorunu nedeniyle yer tahsisi yapılamayan firmalara yer tahsisi yapılmasınında önü açılacaktır. Böylece yeni kurulacak fabrikalar sayesinde üretim ve istihdam gerçekleşecek, kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmış olunacaktır. Arıtılmış su aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılacaktır. Bu vesileyle Malatya’mıza vermiş olduğum bu müjdeden dolayı çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a çok teşekkür ediyorum. Arıtma tesisinin ilk etapta ayrılan ödeneğinin 15 milyon TL’si ile 2020 yılında temelini atacağız. 3 yıl içerisinde arıtma tesisimiz inşallah hizmete girmiş olacak” diye konuştu.

Çalık,ayrıca kısa vadede mevcut arıtma tesisinin revizyonu ve iyileştirmesini yapacak yaklaşık 8 milyon 250 bin TL tutarındaki Fırat Kalkınma Ajansınında desteklediği projeninde 14 Eylül’de ihalesinin yapılacağını sözlerine ekledi.

“Bölgenin en temel sorunu çözülüyor”

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, gelişme içerisinde olan Malatya sanayi bölgesinin en temel ihtiyaçlarından birisinin arıtma tesisi olduğunu ifade ederek, bu arıtma tesisinin sadece sanayi bölgesi için değil çevre mahallelerin ve sulama alanında kalan bölgelerinde yıllardan beri muzdarip olduğu konunun çözüme kavuşmuş olacağını söyledi.

“Malatya’mıza, sanayicimize hayırlı olsun”

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nin 32 yıldır yürüyen bir işlevselliğinin olduğunu kaydederek, “Organize Sanayi Bölgemiz bizim için önemli bir lokasyon çünkü gelişen toplumların tamamında sanayileşme devrimini gerçekleştirmiş illerin, ülkelerin büyüme trendi içerisinde olduğunu, ekonomisiyle yeri geldiğinde dünyada ve kendi ülkesinde söz sahibi olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Sadıkoğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesindeki en büyük unsurlardan birisinin arıtma tesisi olduğunu belirterek, “Göreve geldiğimiz süre içerisinde arıtmanın problem yaşadığını ve Şahnahan Deresine ve çevreye kötü koku yaydığını, suyun kirliliğini biliyoruz. Bu noktada siyesilerimizden destek istedik. Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendi de bizlere çok destek verdi. Ben şahsen başta Öznur Çalık hanımefendi olmak üzere tüm siyasilerimize çok teşekkür ediyorum. 24 Eylül’de yapılacak arıtma tesisi ihalesinin de Malatya’mıza, sanayicimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.