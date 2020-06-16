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Spor

Malatyasporlu taraftarlardan takıma pankartlı tepki

Uzun süredir ligde galibiyet alamayan ve geçen hafta Kasımpaşa’ya yenilerek tehlike hattına giren Yeni Malatyaspor’da, Derebeyleri Taraftarlar Derneği yaptırdığı üzerinde ’11 tane yürek istiyor’ yazan pankartı kulüp tesislerinin karşısına asarak futbolculara kalan haftalar öncesi mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:51:42 -
Malatyasporlu taraftarlardan takıma pankartlı tepki

Uzun süredir ligde galibiyet alamayan ve geçen hafta Kasımpaşa’ya yenilerek tehlike hattına giren Yeni Malatyaspor’da, Derebeyleri Taraftarlar Derneği yaptırdığı üzerinde ’11 tane yürek istiyor’ yazan pankartı kulüp tesislerinin karşısına asarak futbolculara kalan haftalar öncesi mesaj verdi.


Yeni Malatyaspor’un, virüs nedeniyle ara verilen lige kötü bir başlangıç yapması ve mağlubiyetler serisine Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1‘lik sonuçla devam etmesi taraftarı harekete geçirdi. Son 7 haftasına girilen ligde düşme potasında yer alan Malatya temsilcisinde ağızları bıçak açmazken, Derebeyleri Taraftarlar Derneği alınan kötü sonuçlara tepkisini pankartla dile getirdi.


Kulüp tesislerinin görünen bir noktasına asılan pankarta ait fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada en çok beğeni alan paylaşım oldu.

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