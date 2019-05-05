Malatyaspor'dan Avrupa yolunda kritik galibiyet!
Süper Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek beşinci sıraya yükseldi.05 Mayıs 2019 Pazar 18:06
Süper Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'u deplasmdan Mustafa Akbaş ve Bifouma'nın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Malatya ekibi bu galibiyetin ardından puanını 44'e yükseltirken Akhisarspor ise 25 puanda kalarak ligde kalma umutlarını iyice azalttı.
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