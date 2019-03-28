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Malatya’nın Şubat ihracatı yaklaşık 30 milyon dolar

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’nın Şubat ayı ihracat rakamının yaklaşık 30 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:46
Malatya’nın Şubat ihracatı yaklaşık 30 milyon dolar

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’nın Şubat ayı ihracat rakamının yaklaşık 30 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. MTSO bünyesinde Dış Ticaret Destek Ofisinin de açıldığını belirten Sadıkoğlu, “İhracatçının önünü açan, ihracat yapmayan üyelerimize yol gösteren destek ofisinin açılması çok önemli. Malatya ihracatta hak ettiği yere gelecek” dedi.


Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının Mart Ayı Meclis toplantısı 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlığında gerçekleşti. Yönetim kurulu ve üyelerin katıldığı meclis toplantısında konuşan MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Mart ayında yapılan faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.



İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası


TOBB ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan istihdam seferberliği ile ilgili bilgiler veren Sadıkoğlu, ‘Burası Türkiye, burada iş var’ sloganıyla istihdam seferberliği 2019 kampanyasının başlatıldığını belirterek “Malatya olarak, ‘Burası Malatya burada iş var’ sloganı ile İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına desteklerimizi verdik. Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız ev sahipliğinde, İŞKUR ve SGK il müdürlükleri ile birlikte Malatya Valimiz Aydın Baruş’un katılımı ile İstihdam Seferberliği 2019 tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu tanıtım toplantısının daha fazla verim alabilmek ve işverenlerimize daha kapsamlı sunum yapılması için TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’ı davet ettik.” dedi.


İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunların pek çoğunun ise tarihi destekler olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, bu teşviklerin tüm iş dünyasına anlatılması gerektiğini söyledi. Teşvikler hakkında da detaylı bilgiler veren Sadıkoğlu, MTSO olarak daha çok yatırımcının ve vatandaşın bu seferberlikten faydalanması adına bilgilendirici faaliyetlere de devam edeceklerini belirtti.



Artık Malatya’dan da vize alınabilecek


Mart ayında yapılan oda faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Sadıkoğlu, Malatya’ya vize ofisi açılacağını da belirterek “Göreve başladığımız süreçte şehri marka şehir yapmanın yanı sıra Malatya’da bölgeye hitap eden birçok faydalı kurum ve kuruluşun da olması gerektiğini belirtmiştik. Bu bilinçle hem ilimize hem de bölgeye faydalı olacağını düşündüğümüz Avrupa ülkelerine (Schengen vizesi) vize ofisi açma gayretlerimiz sonuç verdi. Almanya Büyükelçiliği Vize Bölüm Başkanı Jörg Fürstenau,İ-Data Yetkilileri Ticaret ve Sanayi Odamız bünyesinde ofis açmak için Malatya’ya gelerek bizleri ziyaret ettiler. Önümüzde ki süreçte vize ofisinin Ticaret ve Sanayi Odamız hizmet binasında hizmet vermesi için çalışmalarımız gayretle devam edecektir” şeklinde konuştu.



Şubat ihracatı 30 Milyon dolar


Malatya’nın ihracat rakamlarına da değinen Sadıkoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) istatistiklerine göre Malatya’nın Şubat ayı ihracat rakamının yaklaşık 30 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Sadıkoğlu, bu rakamın 2018 yılındaki 28 milyon dolarlık ihracat rakamına göre yüzde 7,3 artış, 2019 Ocak ayına göre ise yüzde 5,8 artış anlamına geldiğini ifade etti. TİM’in verilerine göre Türkiye’nin Şubat ayında ihracat artış oranının yüzde 2,82 olduğu göz önüne aldıklarında Malatya’nın Şubat ayında Türkiye ortalamasının üstünde bir ihracat artış oranına sahip olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, “İhracattaki artışın ilerdeki aylarda da devam etmesi en büyük temenni ve beklentimizdir. Bununla birlikte, 2019 yılı iki aylık toplam ihracatımız geçen yılın 2 aylık toplam ihracatına göre yüzde 1,3 düşmüştür. İnşallah önümüzdeki aylarda bu kayıpları telafi edecek şekilde ihracatımız artacaktır. Bunu sağlamak için oda olarak dış ticaret destek ofisimizi kurmuş bulunmaktayız” dedi.



Şubatta kayısı ihracatı arttı


Şubat ayındaki ihracatın kalem bazında değerlendirmesini de yapan Sadıkoğlu, “İhracatımızdaki en önemli kalem yine kayısı ve mamulleri ihracatıdır. Şubat ayında kayısı ve mamulleri ihracatı 2018 Şubat ayına göre yüzde 8 artarak 13,6 milyon dolar gerçekleşmiştir. Şubat ayında Malatya’nın diğer önemli bir ihracat sektörü ise 11,1 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olmuştur. Bu sektördeki ihracat artışı yaklaşık yüzde 28 ile büyük bir oranda artış meydana gelmiştir” şeklinde konuştu.



“Dış ticaret destek ofisimizi açtık”


MTSO bünyesinde Dış Ticaret Destek Ofisini açtıklarını da dile getiren Sadıkoğlu, “İhracatın olduğu bir şehirde geçmişten bugüne olması gereken ve ihracatçının önünü açan, ihracat yapmayan üyelerimize ihracatı yapmaları için yol gösteren, yön gösteren bir ihracat destek ofisi olması çok önemli. İvedilikle geldiğimiz ilk günlerden beri bu ofisi açmak için gerekli yazışmaları Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile yaptık. Geçen hafta Dış Ticaret Ofisini taraflar onayı ile resmen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde açtık. Malatya’mıza, ihracatçımıza hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra tüm üyelerimiz ihracatçılarımız Dış Ticaret Ofisimizden aşağıda belirttiğim konulardan destek alabilir. Umut ediyorum ki görev süremiz içerisinde Malatya’nın ihracat rakamlarını en üst seviyeye taşır, Malatya ihracatta hak ettiği yere gelir” diye konuştu.


Dış ticaret destek ofisinin amaçları ile ilgili de bilgiler sunan Sadıkoğlu, Ticaret Bakanlığı ile sürekli istişarelerde bulunarak üyelere ihracatın artırılması ve yeni ihracat yapacak üyelerin teşvik edilmesi için düzenli olarak bilgilendirmeler yapılacağını da dile getirdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:46
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