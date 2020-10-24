Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Ziyaret öncesi AK Parti Malatya il kongresinin yapılacağı Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydanda hazırlıklar tamamlandı. Meydanda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sandalyeler yerleştirilirken alan Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla süslendi. Atatürk’ün ve Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük boy posterlerinin asıldığı alanda protokol için ayrı bölüm oluşturuldu, delegelerin oy kullanacakları alanlar düzenlendi.

Partililer alana ateşleri ölçüldükten sonra 3 ayrı kapıdan giriş yapacak. Alandaki her bir sandalye arasında 1,5 metre mesafe bulunacak. Alanda dezenfekte ve maske dağıtım standları olacak. 605 delegeye dezenfektan malzemeleri ve tek kullanımlık kalemler verilecek.

Hazırlıklara ilişkin konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya’ya gelecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, “Bizde pandemi koşullarına en üst düzeyde riayet ederek açık alanda sosyal mesafe kurallarına da en iyi şekilde uyarak bir kongre icra etmeyi planlıyoruz. Bu noktada tüm hazırlıklarımızı yaptık.” dedi.

“Bir çok yatırım ve hizmet gerçekleştirdik”

Pandemi sürecine rağmen kentte bu yıl bir çok yatırım ve hizmetleri gerçekleştirdiklerini ifade eden İhsan Koca, “Bu yıl Malatya kayısımız ilk defa Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) müdahale alımları kapsamına alındı. 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) günlük 80 bin metreküp kapasiteli 250 milyon lira yatırımla arıtma tesisini kuruyoruz. 53,5 kilometrelik 493 milyon lira maliyetli Kuzey Çevreyolu’nda kamulaştırma sorunu Cumhurbaşkanımızın kararıyla çözüldü. Malatya Havalimanı'na 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasının ihalesi 2 Kasım'da gerçekleştirilecek. Adalet Sarayı binasının yapımı için Yeşiltepe'de Askeri Hastanenin bulunduğu alanda 100 bin metrekarelik tahsis yapıldı ve Adalet Bakanlığımıza yer teslimi gerçekleşti. Projesi hazırlanıyor. 24 Ocak depreminden dolayı TOKİ aracılığıyla konutların yapımıda sürüyor. Sadece bunlar değil eğitimden sağlığa, ulaşımdan kültüre kadar her alanda yatırımlarımız sürmektedir” ifadelerini kullandı.