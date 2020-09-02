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Aktüel Malatyalı lise öğrencisi ABD'deki ISEF'de yarışacak
Aktüel

Malatyalı lise öğrencisi ABD'deki ISEF'de yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:59:45 -
Malatyalı lise öğrencisi ABD'deki ISEF'de yarışacak

MALATYA (AA) - Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Feridun Balaban, fizik alanında hazırladığı projeyle ABD'de düzenlenecek Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Balaban'ın hazırladığı, danışmanlığını kimya öğretmenin Savaş Zafer Güler'in yaptığı projenin, "51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda fizik alanında Türkiye birincisi seçildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"DSSC Panellerinde İndiyum Kalay Oksit ile Folor Kalay Oksit Kaplamaların Karşılaştırılması ve Farkı Organik Boyalarla Verim Arttırımı, isimli proje TÜBİTAK tarafından ISEF'te ülkemizi temsil edecek projelerden biri olarak belirlendi. ISEF dünyanın en büyük ve prestijli uluslararası bilim yarışmalarından birisi. ABD'de her yıl farklı şehirlerde yapılan ISEF'in, uluslararası bilim yarışması 2021 yılının mayıs ayında online olarak yapılması planlanmakta."

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