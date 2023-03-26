Malatyalı genç yıldız "U 18 Milli Takım"a davet edildi

Yeni Malatyaspor altyapısından yetişen genç futbolcu Kürşat Yılmaz Selamoğlu U-18 Milli takıma davet edildi.

31 Ocak 2005 doğumlu sağ bek oynayan ve Malatyaspor altyapısında yetişen başarılı futbolcu Kürşat Yılmaz Selamoglu U-18 Milli takıma davet edildi. Başarılı grafiğini her geçen futbolu ile gösteren ve Milli takıma kadar yükselen Kürşat amacının Malatya'dan da başarılı futbolcuların çıktığını ve sahip çıkılmasında ise daha üst liglerde boy gösterebileceklerini açıkladı.

Malatyaspor alt yapısında yetiştiği için gurur duyduğunu dile getiren Kürşat Yılmaz, "6 Şubat 2023 depreminde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Malatya'da ciddi anlamda hissettiğimiz deprem tüm vatandaşlarımızı etkilediği gibi biz profesyonel futbolcularıda etkiledi. Nitekim hayat devam ediyor. Bugün itibari ile Malatyadaki futbolseverlerimiz dualarını benden eksik etmesin. U-18 Milli takımda başarılı olacağıma inanmaktayım" dedi.