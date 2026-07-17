Malatya'dan Bakan Kurum'a vefa! İstanbul Pasajı Sokağı'nın adı değişti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, kentin merkezinde yer alan önemli noktalardan İstanbul Pasajı Sokağı'nın ismini oy birliğiyle alınan kararla "Murat Kurum Caddesi" olarak değiştirdi. Deprem felaketinin ardından Malatya'nın yeniden inşa sürecine ve ayağa kaldırılmasına büyük katkı sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adının bu caddeye verilmesi kent sakinleri tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismini İstanbul Pasajı Sokağı'na verme kararı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, kent merkezinin önemli noktalarından biri olan İstanbul Pasajı Sokağı'nın adı "Murat Kurum Caddesi" olarak değiştirildi. Kararın ardından görüşlerini paylaşan vatandaşlar, Bakan Murat Kurum'un deprem sonrası Malatya'nın yeniden inşa sürecine sunduğu katkılara dikkat çekerek isminin caddeye verilmesini yerinde ve anlamlı bulduklarını ifade etti.
Bekir Ezgi adlı vatandaş, kararın son derece isabetli olduğunu belirterek, "Murat Kurum zaten Malatya'nın fahri hemşerisi olmuştur. Depremden sonra şehrimiz için çalıştı. İsminin caddeye verilmesi bizleri mutlu etti çok güzel bir karar" dedi
Bilal Perçin ise, Bakan Kurum'un Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında önemli rol üstlendiğini ifade ederek, "Bugün yeni ve modern bir Malatya inşa ediliyor. Bu süreçte Bakanımızın çok büyük emeği var. İsminin caddeye verilmesi yerinde ve anlamlı bir karar oldu" ifadelerini kullandı.
Osman Coşkun da vatandaşların alınan karardan memnun olduğunu kaydederek, "Murat Kurum'u çok seviyoruz. Deprem sonrası Malatya için büyük emek verdi. Eğer depremin ilk günlerinde de görevde olsaydı bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdik. İsminin bu caddeye verilmesini doğru ve yerinde buluyoruz" diye konuştu.