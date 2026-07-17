Malatya'dan Bakan Kurum'a vefa! İstanbul Pasajı Sokağı'nın adı değişti!

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismini İstanbul Pasajı Sokağı'na verme kararı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, kent merkezinin önemli noktalarından biri olan İstanbul Pasajı Sokağı'nın adı "Murat Kurum Caddesi" olarak değiştirildi. Kararın ardından görüşlerini paylaşan vatandaşlar, Bakan Murat Kurum'un deprem sonrası Malatya'nın yeniden inşa sürecine sunduğu katkılara dikkat çekerek isminin caddeye verilmesini yerinde ve anlamlı bulduklarını ifade etti.

Bekir Ezgi adlı vatandaş, kararın son derece isabetli olduğunu belirterek, "Murat Kurum zaten Malatya'nın fahri hemşerisi olmuştur. Depremden sonra şehrimiz için çalıştı. İsminin caddeye verilmesi bizleri mutlu etti çok güzel bir karar" dedi

Bilal Perçin ise, Bakan Kurum'un Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında önemli rol üstlendiğini ifade ederek, "Bugün yeni ve modern bir Malatya inşa ediliyor. Bu süreçte Bakanımızın çok büyük emeği var. İsminin caddeye verilmesi yerinde ve anlamlı bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

Osman Coşkun da vatandaşların alınan karardan memnun olduğunu kaydederek, "Murat Kurum'u çok seviyoruz. Deprem sonrası Malatya için büyük emek verdi. Eğer depremin ilk günlerinde de görevde olsaydı bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdik. İsminin bu caddeye verilmesini doğru ve yerinde buluyoruz" diye konuştu.