Malatya’dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı Malatya'da sona eren ihracat sezonunda (1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019) 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi.

Malatya’dan 1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019 dönemini kapsayan ihracat sezonunda 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı satıldı ve 251 milyon 77 bin dolar gelir elde edildi. Kayısıda tutar bakımından en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Avustralya’ya yapıldı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçen ihracat sezonunda hedeflerini tutturduklarını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.