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Malatya’dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

Malatya'da sona eren ihracat sezonunda (1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019) 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:19
Malatya’dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

Malatya’dan 1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019 dönemini kapsayan ihracat sezonunda 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı satıldı ve 251 milyon 77 bin dolar gelir elde edildi. Kayısıda tutar bakımından en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Avustralya’ya yapıldı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçen ihracat sezonunda hedeflerini tutturduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:19
  1. ihracat sezonu
  2. kuru kayısı
  3. ABD
  4. Fransa
  5. Almanya
  6. Brezilya
  7. Avustralya
  8. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan

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