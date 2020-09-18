Malatya'daki tren kazasında hayatını kaybeden makinistin ailesine yardım

MALATYA (AA) - TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı (DECEV) Başkan Yardımcısı Yalçın Atak, 13 Haziran'da Malatya'da iki yük treninin çarpışması sonucu hayatını kaybeden makinist Mehmet Ulutaş'ın ailesini ziyaret etti.

Atak, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi'ndeki kazada yaşamını yitiren makinist Mehmet Ulutaş'ın eşi Sevim Ulutaş'ı ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Böyle üzüntülerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Atak, vakıf olarak her yıl demir yolu çalışanlarını sigortaladıklarını, sigorta teminatının 150 bin lira olduğunu, bunun yanında vefatlar için ödedikleri yardımı aileye takdim etmek için geldiklerini ifade etti.

Ulutaş'ın çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs vereceklerini dile getiren Atak, 162 bin 612 liralık yardım çekini Sevim Ulutaş'a verdi.

Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Adak ise Ulutaş'ın sendikalarına üye olmasından dolayı aileye 20 bin liralık yardımda bulunduklarını belirtti.

Ziyarette Türk Ulaşım-Sen Malatya Şube Başkanı Önder Akgül ile Demiryol-İş Malatya Şube Başkanı Macit Yorulmaz da hazır bulundu.

Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi yakınlarında 13 Haziran'daki kazada 2 yük treni çarpışmış, 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.