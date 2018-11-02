0553 313 94 23
impression

Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık

Malatya'da yakalanan bombalı aracın sürücüsü Ali Rıza Ü.'nün, eski Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi BDP ilçe başkan yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

02 Kasım 2018 Cuma 13:42
Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık

Malatya'da polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı, 2 uzaktan kumanda, 6 bin 985 lira ile çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Rıza Ü.'nün (39), 2012 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi'nde (BDP) ilçe başkan yardımcılığı yaptığı ortaya çıktı. Ali Rıza Ü.'nün ifadesiyle Diyarbakır'da olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Malatya- Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki 34 plakalı otomobili durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı ile 2 uzaktan kumanda bulundu. Patlayıcı ve düzeneğe el konulurken, gözaltına alınan sürücü Ali Rıza Ü.'nün üst aramasında ise 6 bin 985 lira ile farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi.

BDP ilçe başkanlığı yapmış

Şüpheli Ali Rıza Ü.'nün emniyetteki işlemlerinde, 2012 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kapatılan BDP'de ilçe başkan yardımcılığı yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ali Rıza Ü.'nün ifadesiyle Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Malatya'ya getirilen 4 şüpheli ile Ali Rıza Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 13:42
  1. Elazığ
  2. Diyarbakır
  3. Malatya
  4. bdp
  5. sürücü
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc54 dk önce
    bdp-hdp- daha nicesi hep pkk lı bunlar. abd nin yahudi baş çıban ısraelin beslediği silahlandırdığı p..çleri bunlar vatan hainleri.idam cezası olmadan bunlarla baş olmaz. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Nefes alamıyorsa...
  1. Nefes alamıyorsa...
  2. MKEK'den Emniyet Genel Müdürlüğüne 3..
  3. İYİ Partili isim zehir zemberek..
  4. İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
  5. İkinci el çanta almanın en ekonomik..
  6. Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
  7. Uluslararası EbûMansûr el-Mâtürîdi ve..
  8. Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz..
  9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
  10. Netanyahu sessizliğini bozdu! Kaşıkçı...
  11. Ev alırken hesabı nasıl ve neye göre..
  12. Filenin işitme engelli şampiyonları..
  13. PKK'ya ağır darbe! 124 terörist..
  14. Gazzeli yaralılara maddi yardım
  15. Roma Sportif Direktörü Monchi'den..
  16. Eskiler tereyağı yerdi ama...
  17. İP kurucusu dayanamadı! "Akşener tüm..
  18. 5 Kasım'da başlayacak! ABD, TÜPRAŞ'ı..
  19. Nerede bu insanlık! 7 yaşındaki Emel..
  20. Ben Batıyım!
2019'da öğretmen ataması olacak mı?
2019'da öğretmen ataması olacak mı?
2019 asgari ücret ne olur
2019 asgari ücret ne olur
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

Günün Karikatürü

2 Kasım 2018
AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
‘Defedin bu sürtüğü’
‘Defedin bu sürtüğü’