Malatya'da yolcu otobüsünde 4 kilo 40 gram esrar ele geçirildi
MALATYA (AA) - Malatya'da bir yolcu otobüsünde 4 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.
Durdurulan bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında, bagaj kısmına yolculardan K.T'ye ait valiz içerisinde 4 kilo 40 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan K.T. işlemleri için emniyete götürüldü.