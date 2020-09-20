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Aktüel Malatya'da yolcu otobüsünde 4 kilo 40 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Malatya'da yolcu otobüsünde 4 kilo 40 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:00:50 -
Malatya'da yolcu otobüsünde 4 kilo 40 gram esrar ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da bir yolcu otobüsünde 4 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Durdurulan bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında, bagaj kısmına yolculardan K.T'ye ait valiz içerisinde 4 kilo 40 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan K.T. işlemleri için emniyete götürüldü.

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