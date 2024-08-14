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Yerel Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi!
Yerel

Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi!

Yeniakit Publisher
2024-08-14 07:44:00 -
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Bodrum'dan Van'a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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