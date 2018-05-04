THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Malatya’da yeni başkan belli oldu

24 Haziran seçimleri öncesi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Çakır'ın yerine, AK Parti'nin adayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat seçildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:20
Malatya’da yeni başkan belli oldu

Ahmet Çakır'ın milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılması dolayısıyla yerine isim belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı.

Meclis toplantısında gerçekleşen seçimin ilk turunda 3'te 2'lik çoğunluk sağlandı. 47 meclis üyesinin 40'ının oyunu alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Oylamada 6 oy boş çıkarken, bir üye ise oylamaya katılmadı.

 MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Polat, meclis üyelerine teşekkür etti.

Meclis üyeleriyle kente hizmet etmek için gayret göstereceklerini belirten Hacı Uğur Polat, "Gece, gündüz demeden kente hizmet edeceğiz. 9 yıl belediye başkanlığı yapan Ahmet Çakır'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde şehri çok daha ileri noktalara taşıyacağız." dedi.

 Daha sonra makama geçen Polat, vekalet eden Hasan Göğüs'ten görevi devraldı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:20
  1. Ahmet Çakır
  2. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  3. Hacı Uğur Polat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ocak gözlerini temizlemenin yolları
    1. Ocak gözlerini temizlemenin yolları
    2. Başakşehir'in muhtemel Sivas 11'i
    3. 14 ilde geniş çaplı FETÖ operasyonu!..
    4. "Gençlerin hedefi 2023 ve 2053"
    5. Kılıçdaroğlu kendi kendini yalanladı!..
    6. Fenerbahçe'li futbolcudan Beşiktaş'a..
    7. Dikkat! ÖSYM sınav tarihini erteledi
    8. Mısır Suriye'ye asker gönderecek mi?..
    9. Evde kendi deodorantımızı yapmak mümkün
    10. Yalnız kalan HDP adayını resmen açıkladı
    11. Bahçeli'den flaş Muharrem İnce yorumu
    12. İyi Parti'den kısa Muharrem İnce..
    13. El Clasico sonrası Talisca için..
    14. Diyet yapanlar için atıştırmalık..
    15. Düğmeye basıldı! Ankara'da dev operasyon
    16. Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli..
    17. Bakan uyardı! "Araç içinde sosyal..
    18. Abdullah Ağar milletvekili aday adayı!..
    19. Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
    20. Baba oğul aday oldular!
    Kuveyt Türk
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın