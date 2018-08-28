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Malatya'da yem karma makinesine düşen işçinin feci sonu!

Arapgir ilçesinde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu işçi, düştüğü yem karma makinesinde feci şekilde hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2018 Salı 18:00
Malatya'da yem karma makinesine düşen işçinin feci sonu!

İlçeye bağlı Hezenek Mahallesi Kaynarca Sokak'ta yaşanan olayda bir çiftlikte çalışan 19 yaşındaki Abdulhadi A. dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, makinede sıkışan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, feci şekilde hayatını kaybeden Afgan gencin cesedini çıkarırken, nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:00
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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