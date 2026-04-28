Malatya’da yatırım için kritik tarih! Ön başvuru yapmayan hak kaybı yaşayacak

Malatya’da üretim kapasitesini artıracak yatırımlar için kritik süreç başladı. Ölmeztoprak, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında hayvancılık, yüksek teknoloji üretimi, tarıma dayalı sanayi ve tıbbi cihaz sektörlerinde yeni yatırımların planlandığını belirtirken, 15 Mayıs 2026’ya kadar ön başvuru yapılmaması halinde yatırımcıların hak kaybı yaşayacağını vurguladı.

Çalışmalar değerlendirildi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Fırat Kalkınma Ajansı’nı ziyaret ederek, Genel Sekreter Mehmet Budancamanak ile bir araya geldi. Malatya’nın ekonomik gelişimine yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Ölmeztoprak, Malatya’nın kalkınma sürecinde sahada yürütülen projelerin somut sonuçlarının önemine dikkat çekti. Ölmeztoprak, "Yatırımcılarımızın sunulan desteklerden etkin şekilde yararlanması, üretim gücümüzün artması açısından kritik bir başlık" dedi.

Yerel kalkınma hamlesi ve sanayi adımları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın Malatya için önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Ölmeztoprak, bu sürecin üretimden ihracata uzanan geniş bir dönüşüm anlamına geldiğini söyledi.

Savunma sanayi yatırımlarına da değinen Ölmeztoprak, "ASELSAN’ın Malatya’daki üretim süreci Mayıs ayı itibarıyla başlıyor. Bu gelişme, yüksek teknoloji yatırımları açısından şehrimiz için yeni bir dönemin kapısını aralıyor" ifadelerini kullandı.

Son tarih 15 Mayıs

Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında yatırım başvurularının devam ettiğini hatırlatan Ölmeztoprak, sürece ilişkin uyarıda bulundu. Ölmeztoprak, "15 Mayıs 2026 tarihine kadar ön başvurusunu yapmayan gerçek ve tüzel kişiler, esas başvuru hakkını kaybedecek. Başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sistemi üzerinden online olarak yapılıyor" dedi. Ön başvuruların ardından iki aylık süreçte esas başvuruların alınacağını belirten Ölmeztoprak, "Bu sürecin devamında projelendirme, fizibilite ve sunum aşamalarını Fırat Kalkınma Ajansımız ve Bakanlığımız birlikte yürütecek" şeklinde konuştu.

Malatya’nın stratejik yatırım alanları

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın yatırım başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ölmeztoprak, "En az 1000 büyükbaş kapasiteli entegre et ve süt hayvancılığı, ileri teknoloji elektronik sistem üretimi, kayısı başta olmak üzere tarımsal ürünlerden katma değerli üretim ve tıbbi cihaz üretimi öncelikli alanlarımız arasında yer alıyor" dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın destekleri

Fırat Kalkınma Ajansı’nın bugüne kadar sağladığı desteklere değinen Ölmeztoprak, "2010-2025 yılları arasında 405 projeye yaklaşık 3 milyar lira destek sağlandı. Bu süreçte toplam yatırım hacmi 4,6 milyar liraya ulaştı" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Milletvekili Ölmeztoprak, "Deprem sonrası süreçte 11 projeye toplam 102 milyon lira destek sağlandı" ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgelerinde altyapının yeniden işler hale getirildiğini belirten Ölmeztoprak, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla makine parklarının da devreye alındığını söyledi.

KOBİ’lere ve istihdama destek

Yeşil Dönüşüm ve Sosyal Kapsayıcı Finansman Programı kapsamında sağlanan desteklere ilişkin konuşan Ölmeztoprak, "Kadın ve genç istihdamını artıran işletmelere önemli destekler sunuyoruz. En az 10 kişilik istihdam sağlayan işletmelerimiz, 7 milyon 500 bin liraya kadar sıfır faizli makine ve ekipman desteğinden yararlanabiliyor" dedi.

Sosyal kalkınma başlıklarının da önem taşıdığını vurgulayan Ölmeztoprak, kadınlara yönelik mesleki eğitim atölyeleri, gençlere teknik eğitim programları, kadın yaşam merkezleri ve kooperatif destekleriyle sosyal yapının güçlendirildiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda yatırımcılara çağrıda bulunan Ölmeztoprak, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında ön başvurular 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam ediyor. Tüm yatırımcılarımızı bu sürece dahil olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.