  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk bayrağına kalleş saldırı! Provokasyon sonrası AK Parti'den ilk tepki Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu İsrail BM merkezini buldozerle yerle bir etti! AK Partili vekil taşı gediğine koydu: Kaçacak delik arıyorlar! Akit, manşetlerine taşımıştı! MİT TIR’ları ihanetinin üzerinden 12 yıl geçti Gültekin’in ‘Şatobriyan’ keyfi canlı yayını gerdi: Sinan Burhan ile aralarında et fiyatları tartışması DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek Suriye ordusundan adım adım temizlik: Sırrin de kurtarıldı!
Yerel Malatya’da yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı
Yerel

Malatya’da yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Malatya’da yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı

Malatya’da müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya’da müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya’da müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Gelibolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan S.A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. S.A.’nın evde bir kişinin daha bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler tarafından evde kapsamlı arama yapıldı ancak başka bir kişiye rastlanmadı. Hastaneye gitmeyi reddeden S.A.’ya olay yerinde müdahale edildi.
Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yine asansör kazası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yine asansör kazası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yerel

Yine asansör kazası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Erdoğan’a güvenen kazanıyor
Erdoğan’a güvenen kazanıyor

Gündem

Erdoğan’a güvenen kazanıyor

Kar fırtınası 100 araçlık zincirleme kazaya neden oldu
Kar fırtınası 100 araçlık zincirleme kazaya neden oldu

Dünya

Kar fırtınası 100 araçlık zincirleme kazaya neden oldu

İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada can kaybı artıyor
İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada can kaybı artıyor

Dünya

İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada can kaybı artıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23