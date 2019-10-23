Malatya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon Operasyonda, 1 kilo 200 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 200 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda ise 1 kilo 200 gram kubar esrar,1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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