Malatya'da uyuşturucu ticareti yapan kadın yakalandı
Malatya'da bir kadının vücuduna sarılı bir şekilde eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli kadının kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenildi.04 Aralık 2018 Salı 17:53
Malatya’da bir kadının vücuduna sarılı vaziyette 4 kilo 416 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü görevlilerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında il merkezinde durdurulan bir araçta bulunan kadının vücuduna sarılı vaziyette 4 kilo 416 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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