Malatya’da traktör dereye uçtu: 1 ölü Malatya’nın Arguvan ilçesinde yoldan çıkan traktörün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yoldan çıkan traktörün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza;Arguvan ilçesine bağlı Koçak Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Koçak Mahalle üzerinde seyir halinde olan Meri Özdemir (54) yönetimindeki traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada traktör şoförü Özdemir hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma jandarma ekipleri inceleme başlatırken Meri Özdemir’in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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