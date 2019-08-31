Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı Malatya’da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya’da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim B. idaresindeki 44 BY 451plakalı minibüs ile sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 70 E 3476 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Selim B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk ediliği kazada, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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