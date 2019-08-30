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Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 19:14
Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Yukarıulupınar Mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, 44 PS 853 otomobil ile 34 TR 2674 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Nesimi Takmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Sevda, Diyar, Devran ve Derman Ali Takmaz ile ismi öğrenilemeyen bir kadın ve hafif ticari araçtaki Ramazan Evik ve Yüksel Tungaç yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada ölen Nesimi Takmaz’ın cesedi, otopsi işlemleri için Malatya’daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazaya karışan araçlar, karayolu üzerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 19:14
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