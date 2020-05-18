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Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:47:45 -
Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 363 gram sentetik uyuşturucu ile 121 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan birisi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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