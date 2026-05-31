Malatya’da tır ile çarpışan araç refüje çıktı
Malatya’da gece saatlerinde tır ile çarpışan otomobil refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan bir yolcuya ambulansta müdahale edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, Malatya-Elazığ kara yolunda paniğe neden oldu. Aynı istikamette seyreden tır ile otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan araç refüje savruldu.
Kaza, saat 23.15 sıralarında Dedekorkut Restoran mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ yönüne ilerleyen 35 BOP 627 plakalı Fiat marka otomobil, aynı yönde seyreden 23 AER 188 plakalı Scania marka tırla çarpıştı.
Kaza, saat 23.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Dedekorkut Restoran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 35 BOP 627 plakalı Fiat marka otomobil, aynı yönde ilerleyen 23 AER 188 plakalı Scania marka tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.