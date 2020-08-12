Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da telefonla aradığı kişiyi, kendisini savcı olarak tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, adı açıklanmayan bir kişiyi arayan zanlı, kendisini savcı olarak tanıtıp ikamette bulunan altın ve paranın belirlediği bir adrese bırakılmasını istedi.

Korkuya kapılan mağdur, evinde bulunan 50 çeyrek altın, 15 yarım altın, birer tam altın ve yüzük ile 8 bin lirayı belirtilen yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 50 farklı noktada bulunan güvenlik kameralarının 85 saatlik görüntüsünün incelenmesi neticesinde şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.

Şüphelinin Mersin'de bulunduğunu tespit eden ekipler, İlEmniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçerek zanlının yakalanmasını sağladı.

Malatya'ya getirilen şüpheli S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



