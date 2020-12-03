Malatya'da tarihi eser niteliğinde 6 gümüş plaka ele geçirildi
Osmanlıca kabartma yazılar bulunan plakaları satmaya çalışan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı
MALATYA (AA) - Malatya'da tarihi eser niteliğinde 6 gümüş plaka ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişinin evindeki tarihi eser niteliği taşıyan gümüş levhaları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, toplam 1,5 kilogram ağırlığında, Osmanlıca kabartma yazılar bulunan 6 gümüş etnografik levha ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.