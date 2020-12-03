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Yerel Malatya'da sulama kanalına düşen 2 çocuğun boğulmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Yerel

Malatya'da sulama kanalına düşen 2 çocuğun boğulmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da, hidroelektrik santrali sulama kanalına düşen 2 çocuğun boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan elektrik mühendisi ve bakım onarım sorumlusu tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:08:00 -
Malatya'da sulama kanalına düşen 2 çocuğun boğulmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Darende Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, görevde ihmalleri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan elektrik elektronik mühendisi E.Ç. ve kanal bakım onarım sorumlusu R.K, Darende Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeşiltaş Mahallesi'nde 21 Kasım'da balık tutmak için kanala giden 4 arkadaştan Hakkı Aslan (9) ve İbrahim Gülmez (11) dengelerini kaybederek suya düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

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