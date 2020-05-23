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Malatya'da stepneye gizlenmiş 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 02:13:30 -
Malatya'da stepneye gizlenmiş 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da, otomobilin stepnesine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından koordineli yapılan takip ve analiz sonucunda kent girişindeki uygulama noktasında bir araç arandı.

Aramada otomobilin stepnesine gizlenmiş 6 paket halinde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, N.B ve M.K, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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